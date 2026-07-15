Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ungkap Alasan Tarik Ulur Dana SAL Rp400 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |18:37 WIB
Purbaya Ungkap Alasan Tarik Ulur Dana SAL Rp400 Triliun
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kronologi dan alasan di balik keputusan penarikan serta penempatan kembali dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah pada jajaran bank Himbara. 

Purbaya menegaskan bahwa langkah penarikan dana kas negara tersebut bukanlah keputusan sepihak yang diambil secara mendadak, melainkan hasil kesepakatan tripartit antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di hadapan Komisi XI DPR, bendahara negara ini menjelaskan bahwa dinamika pemindahan dana tersebut merupakan kepatuhan fiskal terhadap pembagian kewenangan dengan otoritas moneter.

“Saya bukan ambil uang tiba-tiba. Saya maunya nambah sebanyak-banyaknya, tapi saya bukan bank sentral. Ketika BI kasih kode ke saya, jangan ikut campur kebijakan moneter, ya saya ikut. mereka bilang kurangi uang kamu kami akan ganti,” ungkap Purbaya dalam rapat kerja bersama DPR, Rabu (15/7/2026).

Purbaya menepis anggapan bahwa pemerintah tidak memiliki kalkulasi matang dalam mengelola instrumen cash management negara. Menurutnya, langkah tersebut murni ditujukan demi menyelaraskan arah kebijakan antarlembaga tinggi negara.

“Jadi bukan saya main-main atau maju mundur nggak ada perhitungan. Tapi untuk mensinkronisasi kebijakan dengan lembaga lain, termasuk dengan DPR. Waktu itu keputusannya diambil di DPR, saya ikut. Tapi setelah ada koreksi, saya ikut juga. Jadi ke depan kita lebih hati-hati manage uang itu,” tambah Purbaya.

Purbaya menambahkan, efek domino dari penarikan dana SAL di awal tahun ternyata memicu persoalan likuiditas yang cukup pelik bagi industri perbankan komersial.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230218/purbaya-TaCO_large.jpg
Patriot Bond Digugat ke MK, Purbaya Siapkan Ahli Hukum 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230125/menkeu_purbaya-paTE_large.jpg
Purbaya Akui MBG Masih Hadapi Kendala di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230061/menkeu_purbaya-DekT_large.jpg
Purbaya Ungkap Alasan Pindahkan Dana SAL di Bank Himbara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230033/menkeu_purbaya-1D35_large.jpg
Kejar Setoran Pajak, Purbaya Perluas Basis dan Bidik Sektor Informal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230009/purbaya-kzIw_large.jpg
Cerita Purbaya Bertemu S&P hingga Pertahankan Peringkat Utang RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229910/menkeu_purbaya-kSQ0_large.jpg
Soal S&P Pertahankan Peringkat Kredit di Outlook Stabil, Ini Kata Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement