Purbaya Ungkap Alasan Tambahan Anggaran untuk ASDP dan Pelni

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan keterjangkauan dan keandalan moda transportasi laut bagi masyarakat yang bermukim di pulau-pulau terluar Indonesia dengan menyepakati tambahan anggaran.

Adapun hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi khusus bersama pimpinan DPR RI dan jajaran menteri kabinet terkait di Kompleks Parlemen, Senayan.

“Sebagai solusi untuk memecahkan masalah prioritas tersebut, pada rapat telah disepakati bahwa baik ASDP dan Pelni akan menerima tambahan anggaran agar dapat memberikan pelayanan secara optimal,” kata Purbaya di Instagram resmi @menkeuri, Senin (20/7/2026).

Menurut Purbaya, langkah penambahan alokasi dana subsidi ini menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah untuk memastikan kelancaran layanan transportasi publik yang andal dan merata di seluruh pelosok Tanah Air.

Rapat koordinasi terbatas yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin (20/7/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Ketua Komisi V DPR Lasarus.