Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya soal Pangkas Anggaran Pertahanan dan MBG

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |07:31 WIB
Purbaya soal Pangkas Anggaran Pertahanan dan MBG
Purbaya soal Pangkas Anggaran Pertahanan dan MBG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal anggaran pertahanan. Purbaya juga membahas peluang penurunan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggaran Pertahanan

Purbaya menyebutkan pemerintah membuka opsi untuk memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian apabila kondisi fiskal dan target defisit anggaran mengalami tekanan. Namun, Purbaya mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan untuk mengalihkan sebagian anggaran pertahanan dan kepolisian.

"Belum. Tapi begini, hitungan anggaran posnya besar. Kalau memang mungkin defisit kita terganggu ya kita pangkas," kata Purbaya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Juli 2026.

Purbaya menekankan bahwa kondisi tersebut belum akan terjadi dalam waktu dekat. Menurutnya, kondisi keuangan negara saat ini masih dalam kondisi aman.

"Tapi rasanya enggak, masih jauh dari sana. Jadi kita masih cukup," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah akan menghemat anggaran guna menghilangkan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Apabila diperlukan, Presiden Prabowo siap memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian.

"Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien, bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," kata Presiden Prabowo saat Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231274/menkeu_purbaya-xwrM_large.jpg
Purbaya: Dana SAL Rp381 Triliun di Himbara Aman, Terus Koordinasi dengan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231270/menkeu_purbaya-V9XW_large.jpg
Purbaya Buka Suara soal Anggaran Program MBG Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231252/menkeu_purbaya-3bZa_large.jpg
Rapat KSSK di DPR, Purbaya Sebut Stabilitas Sistem Keuangan Semester I 2026 Tetap Terjaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231247/menkeu_purbaya-aGAf_large.jpg
RUU PFII Lanjut ke Paripurna, Purbaya Sebut Perkuat Ekosistem Keuangan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231209/menkeu_purbaya-oNgc_large.jpg
Purbaya Ungkap Alasan Tambahan Anggaran untuk ASDP dan Pelni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230575/purbaya-J0y7_large.jpg
Purbaya Bertemu Sri Sultan, Bahas Becak Listrik hingga IKN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement