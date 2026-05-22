Tekan Emisi dan Konsumsi BBM, Ubah Cara Berangkat Kerja

JAKARTA - Implementasi transisi energi tidak hanya dilakukan melalui pengembangan pembangkit yang lebih bersih, tetapi melalui perubahan perilaku sehari-hari yang memberikan dampak langsung terhadap lingkungan.

Oleh karena itu, PLN mendorong para pekerjanya menggunakan transportasi umum, kendaraan listrik (electric vehicle/EV), berjalan kaki, dan bersepeda menuju tempat kerja. Partisipasi aktif ini berhasil mencatat total reduksi emisi sebesar 41.648,24 kg CO2e atau rata-rata kontribusi pengurangan emisi sebesar 2,5 kg CO2e per pegawai.

Selain berdampak positif terhadap lingkungan, langkah tersebut juga menghasilkan efisiensi energi dan penghematan biaya operasional perusahaan.

PLN Indonesia Power mencatat efisiensi biaya energi sebesar Rp205.402.308,17 serta penghematan bahan bakar minyak mencapai 16.699,37 liter selama program berlangsung.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menjelaskan Clean Energy Day merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesadaran kolektif pegawai terhadap pentingnya transisi energi dan penerapan gaya hidup rendah emisi.