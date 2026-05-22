Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tekan Emisi dan Konsumsi BBM, Ubah Cara Berangkat Kerja

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |16:39 WIB
Tekan Emisi dan Konsumsi BBM, Ubah Cara Berangkat Kerja
Implementasi transisi energi tidak hanya dilakukan melalui pengembangan pembangkit yang lebih bersih, tetapi melalui perubahan perilaku sehari-hari. (Foto :Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Implementasi transisi energi tidak hanya dilakukan melalui pengembangan pembangkit yang lebih bersih, tetapi melalui perubahan perilaku sehari-hari yang memberikan dampak langsung terhadap lingkungan.

Oleh karena itu, PLN mendorong para pekerjanya menggunakan transportasi umum, kendaraan listrik (electric vehicle/EV), berjalan kaki, dan bersepeda menuju tempat kerja. Partisipasi aktif ini berhasil mencatat total reduksi emisi sebesar 41.648,24 kg CO2e atau rata-rata kontribusi pengurangan emisi sebesar 2,5 kg CO2e per pegawai.

Selain berdampak positif terhadap lingkungan, langkah tersebut juga menghasilkan efisiensi energi dan penghematan biaya operasional perusahaan. 

PLN Indonesia Power mencatat efisiensi biaya energi sebesar Rp205.402.308,17 serta penghematan bahan bakar minyak mencapai 16.699,37 liter selama program berlangsung.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menjelaskan Clean Energy Day merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesadaran kolektif pegawai terhadap pentingnya transisi energi dan penerapan gaya hidup rendah emisi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220006//pembangkit_listrik-fuKt_large.jpg
Kebutuhan Listrik di RI Kian Meningkat, Infrastruktur Gas Disiapkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220008//pln-45D8_large.jpg
PLN Teken 4 Perjanjian Jual Beli Gas dan LNG Rp360 Triliun, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219774//diskon_listrik-Z6u4_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi di Mei 2026, Ini Syarat hingga Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/15/3219393//bbm-IgvW_large.jpg
Jangan Diabaikan, Ini 8 Penyebab Mobil Jadi Boros Bensin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219372//bioenergi-Wal5_large.jpg
Pengembangan Bioenergi Sorgum, Substitusi Batu Bara di Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219240//mt-ZKkc_large.jpg
Distribusi BBM, MT Pertamina Halmahera Angkut hingga 160 Ribu Kiloliter Sekali Jalan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement