Pengembangan Bioenergi Sorgum, Substitusi Batu Bara di Pembangkit Listrik

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |15:20 WIB
JAKARTA - Pengembangan bioenergi berbasis sorgum sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan target net zero emission (NZE). Hal ini ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dengan PT Sorbu Agro Energi.

Direktur Biomassa PLN Energi Primer Indonesia Hokkop Situngkir mengatakan, biomassa memiliki keunggulan dalam menurunkan emisi karbon secara langsung melalui substitusi batu bara pada pembangkit listrik.

"Berbeda dengan energi terbarukan lain yang bersifat menggantikan, biomassa mampu mereduksi emisi secara langsung. Substitusi sebagian penggunaan batu bara dengan biomassa menjadi langkah nyata dalam menurunkan emisi," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dia menambahkan, pengembangan bioenergi berbasis sorgum tidak hanya mendukung transisi energi, tetapi juga sejalan dengan agenda Asta Cita Pemerintah yakni ketahanan energi dan ketahanan pangan nasional. Saat ini, sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan terus meningkatkan pemanfaatan biomassa serta mencari sumber pasokan baru.

PLN EPI sendiri telah mengembangkan hampir 14 jenis biomassa untuk kebutuhan cofiring PLTU. Hingga saat ini, perusahaan telah mengamankan kontrak pasokan biomassa sekitar 1 juta ton melalui hampir 100 kerja sama dengan berbagai mitra.

Dalam kerja sama ini, PLN EPI berperan sebagai offtaker biomassa sekaligus pengembang ekosistem energi primer, sementara kegiatan budidaya dilakukan oleh mitra. PLN EPI memastikan kepastian serapan serta skema bisnis yang berkelanjutan bagi para pelaku usaha.

“Kami berfokus pada penyediaan dan penyerapan biomassa untuk pembangkit. Untuk sektor budidaya, kami bekerja sama dengan mitra agar tercipta ekosistem yang berkelanjutan,” tambah Hokkop.

 

