Alasan Prabowo Sampaikan Langsung KEM-PPKF di Rapat Paripurna DPR

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |18:50 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan Presiden Prabowo sampaikan langsung KEM-PPKF di Rapat Paripurna DPR. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, besok.
Diketahui, KEM-PPKF selama ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

Dasco mengatakan, menteri pada dasarnya memang mewakili Presiden. Karena itu, ia menilai sah-sah saja Prabowo menyampaikan sendiri KEM-PPKF tersebut.

"Kan sebenarnya para menteri itu mewakili Presiden. Sehingga tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden tidak bisa menyampaikan langsung," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

"Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," ujarnya melanjutkan.

Dia mengakui bahwa ini merupakan momen pertama Presiden menyampaikan sendiri arah ekonomi di hadapan DPR. "Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya," tuturnya.

DPR RI bersama pemerintah akan segera membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. Pembahasan akan dilakukan dalam masa persidangan V tahun 2025-2026 ini.

"Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan melaksanakan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaan masa sidang di rapat paripurna ke-18 DPR.

Berita Terkait
