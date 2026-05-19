Pendapatan Negara Naik 13%, Defisit APBN April 2026 Tercatat Rp164,4 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2026 sebesar Rp164,4 triliun, atau setara dengan 0,64% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan posisi defisit tersebut menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan bulan Maret 2026 yang sempat menyentuh Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.

Namun demikian, lanjut Purbaya, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka defisit tersebut tercatat lebih melebar dari April 2025 yang hanya sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB.

“Realisasi sampai April 2026, defisitnya Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu posisi Maret masih 0,93 persen terhadap PDB,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers Kinerja APBN KiTa, Selasa (19/5/2026).

Secara akumulatif, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Di sisi lain, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp1.082,8 triliun, atau meningkat 34,3 persen yoy.