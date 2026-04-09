Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Strategi Fiskal Prabowo: Rasio Utang di Bawah 40%, Defisit APBN 3%

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |07:33 WIB
Strategi Fiskal Prabowo: Rasio Utang di Bawah 40%, Defisit APBN 3%
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menjaga rasio utang di bawah 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit APBN di bawah 3%. Hal ini menjadi strategi pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal

"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40% walaupun Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60% (terhadap PDB). Demikian pula juga defisit (APBN) dijaga di level 3%. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menyampaikan, perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam kondisi baik. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, neraca pembayaran, dan sebagainya. Penerimaan pajak juga tumbuh.

Sementara, Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026 dapat mencapai kisaran 5,5%. 

"Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai (target), tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan lebih besar (atau) sama dengan 5,5%," ucap Airlangga.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211293/presiden_prabowo-BpSu_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210133/prabowo_subianto-ir7L_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209690/prabowo-v3rx_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209649/presiden_prabowo-PWZU_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209646/presiden_prabowo-QIwR_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209639/presiden_prabowo-Jx6H_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement