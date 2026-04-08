Prabowo Minta Danantara Bangun Kerja Sama dengan Arab Saudi di Sektor Penerbangan

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |17:27 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Danantara untuk membangun kerja sama dengan Arab Saudi di sektor penerbangan. Instruksi ini berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

"Disini ada Dirut Garuda? Kemudian Danantara, saya telah instruksikan untuk mendekati Saudi Air, supaya Garuda dan Saudi Air bikin joint venture," kata Prabowo dalam taklimatnya kepada jajaran Kabinet Merah Putih, Eselon I kementerian dan lembaga, serta pimpinan BUMN dalam rapat kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo menyoroti dalam pelaksanaan ibadah haji, pesawat Garuda yang berangkat membawa jamaah ke Tanah Suci, tapi ketika pulang atau kembali ke Indonesia, pesawat tersebut kosong alias tanpa penumpang.

"Ini kan tidak ekonomis, tidak masuk akal. Arab Saudi juga demikian. Dia mengembalikan haji kita ke Indonesia, kembalinya kosong. Saya katakan, kenapa ga kerja sama? Bikin 1 anak perusahaan 50 persen Arab Saudi 50 persen Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta instruksi yang telah diberikan sejak dua bulan lalu bisa segera dikerjakan. Prabowo menegaskan bahwa dirinya ingin semua pihak bekerja dengan cepat.

 

