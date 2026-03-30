Prabowo Gugah Investor Jepang: Danantara Jadi Jaminan Keamanan Investasi RI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan dengan Danantara.

Ia menawarkan reputasi dan tata kelola yang baik sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam melindungi para investor global.

“Ini akan memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa kita serius serta akan melindungi semua investor. Dan saya pikir reputasi kita sudah sangat baik,” ujarnya saat menghadiri acara Business Forum di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).

Prabowo juga menyampaikan bahwa reputasi Indonesia selama ini dinilai sangat baik karena tidak pernah gagal membayar utang sepanjang sejarahnya. Komitmen ini dipegang teguh oleh pemerintah selama beberapa dekade.

“Reputasi ini bukan baru berusia 5, 10, atau 15 tahun. Saya rasa reputasi ini sudah ada selama beberapa dekade. Indonesia memiliki reputasi, seperti yang Anda ketahui, bahwa kita tidak pernah gagal membayar utang-utang kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa Danantara merupakan badan pengelola investasi strategis yang dimiliki Indonesia saat ini.

Pengelolaan aset negara secara profesional tersebut diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi baru dengan memastikan pengelolaan yang akuntabel.