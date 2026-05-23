Buka Gerbang Transaksi Global, BRI Hadirkan QRIS Alipay Dinamis

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan solusi pembayaran digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terbaru, BRI menghadirkan layanan QRIS Alipay Dinamis, yang memungkinkan merchant menerima pembayaran dari pengguna Alipay secara mudah, aman, dan real-time melalui EDC BRI maupun QRIS.

Inovasi ini menjadi langkah strategis BRI dalam mendukung pelaku usaha memperluas jangkauan pasar, khususnya dalam melayani pelanggan internasional, termasuk wisatawan mancanegara dan pelaku bisnis global yang menggunakan Alipay sebagai metode pembayaran utama.

QRIS Alipay BRI merupakan layanan penerimaan pembayaran berbasis kode QR dinamis yang terintegrasi langsung pada perangkat EDC BRI. Dalam setiap transaksi, sistem akan menghasilkan kode QR unik secara real-time, sehingga proses pembayaran menjadi lebih akurat dan efisien, sekaligus meningkatkan keamanan transaksi bagi merchant.

Direktur Network dan Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa inovasi ini merupakan bagian dari upaya BRI dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan berdaya saing global.

“Akses terhadap metode pembayaran internasional menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha, khususnya di sektor yang memiliki interaksi dengan pelanggan mancanegara. Melalui QRIS Alipay Dinamis, BRI memberikan solusi yang memudahkan merchant dalam menerima pembayaran lintas negara secara praktis, aman, dan real-time,” ujarnya.

Aquarius menambahkan bahwa kehadiran layanan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis merchant, sekaligus mendukung peningkatan transaksi di sektor pariwisata dan perdagangan.