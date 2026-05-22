BRI Consumer Expo 2026 Digelar di JICC, Tawarkan Promo KPR Mulai 1,75%

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menghadirkan BRI Consumer Expo 2026 yang digelar pada 22–24 Mei 2026 di Hall A & B JICC Senayan, Jakarta. (Foto: Okezone.com/BRI)

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menghadirkan BRI Consumer Expo 2026 yang digelar pada 22–24 Mei 2026 di Hall A & B JICC Senayan, Jakarta. Selama tiga hari, masyarakat dapat menikmati penawaran spesial untuk hunian, kendaraan, perjalanan, hingga gaya hidup dalam satu rangkaian expo dengan beragam aktivitas menarik bagi pengunjung.

Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto, menyampaikan bahwa BRI Consumer Expo 2026 menjadi bagian dari strategi perseroan dalam memperkuat bisnis konsumer BRI melalui perluasan akses pembiayaan dan penguatan ekosistem layanan yang semakin terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.

“BRI Consumer Expo 2026 tidak hanya menjadi ajang untuk menghadirkan berbagai penawaran dan promo menarik bagi masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya perseroan memperkuat pertumbuhan bisnis konsumer sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru BRI. Acara ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses solusi pembiayaan untuk hunian, kendaraan, hingga kebutuhan perjalanan secara lebih mudah dan praktis dalam satu rangkaian layanan yang terintegrasi. Ke depan, BRI akan terus memperkuat ekosistem layanan konsumer guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” ujarnya.

Pengunjung dapat menemukan pilihan hunian dari pengembang properti ternama seperti Ciputra Group, Sinar Mas Land, Pakuwon Group, Summarecon, Metland, LippoLand, Agung Sedayu Group, serta sejumlah developer lainnya yang turut meramaikan expo dengan promo menarik bagi masyarakat. Kesempatan memiliki hunian impian pun semakin terbuka melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga mulai 1,75% fixed satu tahun, didukung proses pengajuan yang semakin praktis melalui platform digital Homespot.id.

Tak hanya hunian, BRI Consumer Expo 2026 juga menghadirkan pilihan kendaraan konvensional maupun listrik dari sejumlah merek otomotif ternama. Pengunjung dapat melihat langsung sekaligus mengikuti sesi test drive kendaraan unggulan dari merek seperti BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, BYD, Toyota, Honda, Mitsubishi, Wuling, serta berbagai merek otomotif lainnya. Melalui Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), pengunjung juga dapat menikmati suku bunga mulai 1,59% tenor 1 tahun selama periode expo.