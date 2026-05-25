Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Salurkan KUR Perumahan, BRI Perketat Pengawasan Kredit

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |20:44 WIB
Salurkan KUR Perumahan, BRI Perketat Pengawasan Kredit
Salurkan KUR Perumahan, BRI Perketat Pengawasan Kredit (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) melalui sistem pengawasan yang berlapis.

Langkah ini dipertegas dalam pertemuan strategis antara Direktur Utama BRI Hery Gunardi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang berlangsung di kantor BRI Pusat, Sudirman, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas skema percepatan pembiayaan perumahan bersubsidi serta optimalisasi KUR kepemilikan rumah guna mendukung program pemerintah secara berkelanjutan.

"Ya harus kan di bank itu ada yang namanya kontrol, internal control. Jadi semua proses bisnis yang kami jalankan itu tentunya ada internal control-nya, ada compliance-nya, ada auditnya. Jadi audit akan memastikan bahwa setiap simpul tadi itu semua berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Saya rasa itu, kalau enggak dijagain ya nanti bisa belok kiri belok kanan," ujar Hery dalam jumpa pers di kantor pusat BRI Sudirman, Jakarta (25/5/2026).

Berdasarkan data per 25 Mei 2026, realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dari BRI telah menyentuh angka Rp9,2 triliun. Angka tersebut terbagi atas sisi supply bagi 752 nasabah senilai Rp1,1 triliun dan sisi demand yang mencapai 65.576 nasabah dengan nilai Rp8,1 triliun.

Secara kumulatif, kontribusi pembiayaan KPP dari BRI menyumbang 54,6 persen dari total raihan kredit perbankan nasional yang berada di angka Rp16,8 triliun. 

Penyerapan yang agresif ini membuat plafon awal tahun sebesar Rp8 triliun ludes hanya dalam waktu relatif singkat. Merespons tren positif tersebut, kuota pembiayaan kini ditingkatkan menjadi Rp12 triliun untuk menjaga momentum pembangunan pada periode 2025 dan 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/470/3220698/bri-8KuE_large.jpg
Salurkan Rp9,2 Triliun, Ini Cara BRI Percepat Masyarakat RI Miliki Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/320/3220427/bri-fx0Q_large.png
BRI Resmikan Kick-Off Desa BRILiaN 2026 untuk Dorong Transformasi Desa 5.0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/455/3220285/bri-AdVJ_large.jpg
Akad Massal KUR 1.000 UMKM, BRI bersama Pemerintah Dorong Penguatan Ekonomi Kreatif di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/455/3204982/bri-0ba7_large.jpg
Dedikasi Rumiatun, BRILink Agen di Grobogan yang Sigap Melayani Warga Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/470/3200365/bri-VUE2_large.jpg
Lewat Program 3 Juta Rumah, BRI Perluas Akses Hunian Terjangkau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191239/bri-Etkm_large.jpg
BRI Gelar Kegiatan Satukan Langkah untuk Sumatera, Beri Bantuan Rp50 Miliar Percepat Pemulihan Bencana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement