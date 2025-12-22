BRI Gelar Kegiatan Satukan Langkah untuk Sumatera, Beri Bantuan Rp50 Miliar Percepat Pemulihan Bencana

JAKARTA - BRI Group sebagai bagian dari Danantara menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Satukan Langkah untuk Sumatera” sebagai aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di berbagai wilayah Sumatera.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-130 BRI yang jatuh pada 16 Desember 2025 lalu dan dilaksanakan dengan kesederhanaan, serta sarat dengan nilai kepedulian maupun nilai sosial.

Kegiatan “Satukan Langkah untuk Sumatra” dilaksanakan di Kantor Pusat BRI, Jakarta, pada Minggu (21/12/2025), dan dihadiri oleh Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Hery Gunardi bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BRI Group.

Kegiatan tersebut menegaskan komitmen jajaran manajemen BRI Group untuk turun langsung dan bergerak bersama dalam aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 06.00 hingga 10.00 WIB ini pun diikuti oleh 5.000 peserta yang didalamnya juga diselenggarakan kegiatan jalan sehat yang menyusuri rute dengan total jarak tempuh 5 km atau yang diestimasikan mencapai 7.500 langkah.

Melalui konversi setiap langkah menjadi donasi sebesar Rp1.300, kegiatan ini diproyeksikan dapat menghimpun dana bantuan hingga Rp50 miliar yang akan disalurkan ke pembangunan infrastruktur pascabencana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Komitmen bantuan pemulihan infrastruktur pascabencana tersebut akan dilakukan melalui program BRI Peduli yang difokuskan pada wilayah-wilayah terdampak.

Di Provinsi Aceh, sebagai salah satu wilayah terdampak utama, BRI menyiapkan program renovasi fasilitas pendidikan, puskesmas, layanan publik serta perbaikan sistem air bersih dan sanitasi.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, BRI akan melakukan renovasi sekolah dasar/negeri dan puskesmas yang terdampak banjir/longsor, serta perbaikan sarana air bersih dan sanitasi.

Adapun di Provinsi Sumatera Barat, upaya pemulihan difokuskan pada perbaikan dan renovasi ruang kelas sekolah, fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta rehabilitasi drainase dan akses jalan lingkungan. Selain itu, bantuan juga akan disalurkan untuk pembangunan hunian sementara khususnya di wilayah Aceh dan Sumatra Utara.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan kegiatan, Satukan Langkah untuk Sumatera merupakan inisiatif kolektif yang lahir dari semangat solidaritas dan kepedulian sosial seluruh elemen di BRI Group. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi ruang bagi BRI untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan.

“Aksi sosial ini lahir dari semangat kebersamaan dan kepedulian sosial Insan BRILiaN. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan dukungan nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kami percaya bahwa kolaborasi dan gotong royong mampu menjadi kekuatan dalam menghadirkan bantuan dan harapan bagi sesama,” ujar Hery dalam keterangannya, Jakarta, Senin (22/12/2025).