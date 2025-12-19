Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Terjunkan Relawan dan Dukungan Jangka Panjang Pemulihan Bencana Sumatera

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |21:30 WIB
BRI Terjunkan Relawan dan Dukungan Jangka Panjang Pemulihan Bencana Sumatera
Dirut BRI Hery Gunadi (Foto: Okezone)
A
A
A

MEDAN – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai bagian dari Danantara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana dengan menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Terbaru, Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dan Direktur Utama BRI Hery Gunardi hadir secara langsung melepas keberangkatan Relawan Tanggap Bencana BRI dalam kegiatan Apel Bersama Relawan BUMN Peduli di Kualanamu, Medan, Jumat (19/12/2025). 

Dalam kegiatan ini Danantara Indonesia bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mengerahkan 1.066 relawan serta dukungan 109 armada truk pembawa bantuan kemanusiaan untuk mendukung penanganan tanggap darurat dan pemulihan bencana di sejumlah wilayah terdampak, dengan Aceh sebagai salah satu prioritas penyaluran awal. 

Pelaksanaan apel pelepasan relawan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Bela Negara, yang dimaknai sebagai wujud kehadiran negara dalam konteks kemanusiaan. 

Dalam arahannya, Dony Oskaria menegaskan bahwa peran BUMN dalam situasi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan sebagai perusahaan milik negara. 

“BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran kami bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Sejak awal terjadinya bencana, kami menegaskan bahwa kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara,” ujar Dony Oskaria.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
