Resmi Rebranding, BRI Ubah Logo ke Nusantara Blue untuk Jangkau Gen Z

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) secara resmi meluncurkan identitas korporat (corporate branding) dan logo baru. Langkah rebranding ini dilakukan untuk merevitalisasi citra bank agar tetap relevan, aspiratif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk segmen urban dan generasi muda.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menjelaskan bahwa keputusan ini didasari hasil riset mendalam dari Kantar, Kadence, dan Nielsen di Indonesia yang menunjukkan perlunya penyesuaian citra di tengah perkembangan zaman.

Secara visual, perubahan utama terlihat pada logo. Warna blue lama diubah menjadi Nusantara Blue.

“Dan inilah brand-nya, kalau kita lihat transformasinya, berubah dari warna BRI blue yang lama, kita usung itu ke Nusantara blue, berubah warna, dan di tweaking sedikit ketebalan huruf, dan sebagainya,” ujar Hery dalam acara Launching BRI Corporate Branding di Sky Lounge Menara BRILian, Selasa (16/12/2025).

Selain itu, BRI juga menyusun brand arsitektur yang lebih terstandarisasi. Dalam implementasi aplikasi dan media luar ruang, BRI menggunakan palet warna yang lebih kaya, termasuk putih, Mentari Blue, Nusantara Blue, dan Cakrawala Blue.

Brand idea baru BRI adalah "mendukung setiap ambisi masyarakat di seluruh Indonesia". Sementara itu, brand personality yang diusung meliputi sifat terpercaya namun ambisius, aspiratif namun praktis, universal namun personal, dan kelas dunia namun sangat Indonesia.