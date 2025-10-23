Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Peduli Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah di Bank Sampah Bogor

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |17:42 WIB
BRI Peduli Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah di Bank Sampah Bogor
BRI Peduli Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah Indonesia. Setiap harinya, jutaan ton sampah dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, industri, dan perkantoran, namun belum seluruhnya terkelola dengan baik. 

Sampah yang tidak tertangani tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau Corporate Social Responsibility BRI Peduli - Yok Kita Gas, BRI terus melakukan berbagai inisiatif dalam mengatasi persoalan sampah melalui berbagai program yang secara nyata dapat membantu mengatasi masalah sampah di berbagai wilayah di Indonesia.

Kali ini, BRI Peduli Yok Kita Gas kembali dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah yang dilaksanakan di Bank Sampah Azalea, Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kab. Bogor yang melibatkan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kel. Babakan serta pengurus dan anggota bank sampah.

Dalam pelatihan ini, para peserta dibekali materi pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi produk yang bermanfaat yaitu sabun cuci piring maupun cuci tangan. Tidak hanya dibekali materi, para peserta juga melakukan praktik langsung tentang cara pembuatan sabun cuci dari minyak jelantah.

Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk inovasi lingkungan yang memberikan manfaat nyata dalam upaya pelestarian alam dan pengurangan limbah rumah tangga. Minyak jelantah yang umumnya dibuang begitu saja setelah digunakan untuk menggoreng merupakan salah satu jenis limbah cair yang dapat mencemari lingkungan, terutama jika dibuang ke saluran air atau tanah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3170992/dirut_bri_hery_gunadi-muNf_large.jpg
BRI Apresiasi Kepercayaan Pemerintah dalam Penempatan Dana Rp55 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170487/bbri-Lvwf_large.jpg
BRI Creator Fest 2025: Wadah Kreativitas untuk Indonesia Maju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168706/bri-zQKl_large.jpg
Investasi SR023T3 dan SR023T5 Dapatkan Kupon hingga 5,95% per Tahun Lewat BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166932/bri-iCJt_large.jpg
BRI Tunjuk Dhanny Sebagai Corporate Secretary Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164487/bri-01r7_large.jpg
Strategi BRI Jaga Kualitas Kredit Lewat Manajemen Risiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164162/dirut_bri_hery_gunadi-g15j_large.jpg
BRI Group Raih 3 Penghargaan Prestisius dari Euromoney Awards for Excellence 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement