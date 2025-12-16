Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transformasi BRI, Dirut: Kita Layani Rakyat Jelata dan Jelita

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |19:38 WIB
Transformasi BRI, Dirut: Kita Layani Rakyat Jelata dan Jelita
BRI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menegaskan ambisinya untuk menjadi bank yang melayani seluruh spektrum masyarakat Indonesia, melampaui citra tradisionalnya sebagai bank yang fokus pada sektor mikro dan pedesaan.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan, di balik rebranding ini terdapat tujuan yang lebih luas, yakni mentransformasi BRI menjadi bank yang universal, modern, inklusif, dan lebih dekat dengan generasi milenial dan urban.

BRI ingin memperluas jangkauan layanan, yang selama ini dikenal sangat kuat di pedesaan, agar juga menjadi kuat di lingkungan perbankan urban dan melayani segmen nasabah yang lebih luas.

“Tidak hanya kuat melayani rakyat jelata, tapi juga melayani rakyat jelita,” tegas Hery dalam acara Launching BRI Corporate Branding di Sky Lounge Menara BRILian, Selasa (16/12/2025).

Adapun Hery menggunakan perumpamaan tersebut untuk menargetkan segmen nasabah dengan daya beli yang lebih tinggi atau segmen urban.

Dia menambahkan, perubahan citra ini bertujuan agar masyarakat melihat bahwa BRI tidak hanya menyediakan produk seperti Simpedes, tetapi juga mampu menyediakan layanan perbankan yang modern dan aspiratif bagi semua lapisan.

 

