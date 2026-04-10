Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Ungkap Kepemilikan Saham di Atas 95 Persen, Dorong Kepercayaan Investor

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |15:54 WIB
BEI Ungkap Kepemilikan Saham di Atas 95 Persen, Dorong Kepercayaan Investor
Transparansi pasar akan menarik kepercayaan investor, baik asing maupun domestik. (Foto: okezone.com/Aldi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan kebijakan pengungkapan data kepemilikan saham terkonsentrasi atau high shareholder concentration (HSC) bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Praktik ini lazim dilakukan oleh beberapa bursa saham global, seperti Hong Kong, untuk meningkatkan aspek transparansi pasar modal.

Dengan demikian, pengungkapan data ini diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih luas kepada investor sebelum mengambil keputusan investasi.

“Jadi yang saya ingin sampaikan, ini adalah international best practices yang memberikan informasi yang lebih kaya kepada investor kita,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (10/4/2026).

Nyoman mengaku telah bertemu dengan sembilan perusahaan yang masuk daftar kepemilikan saham terkonsentrasi. Harapannya, emiten-emiten tersebut bisa segera berbenah, baik dengan melakukan aksi korporasi maupun langkah lainnya yang memberikan kesempatan kepada investor untuk menjadi pemegang saham.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement