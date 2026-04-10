BEI Ungkap Kepemilikan Saham di Atas 95 Persen, Dorong Kepercayaan Investor

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan kebijakan pengungkapan data kepemilikan saham terkonsentrasi atau high shareholder concentration (HSC) bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Praktik ini lazim dilakukan oleh beberapa bursa saham global, seperti Hong Kong, untuk meningkatkan aspek transparansi pasar modal.

Dengan demikian, pengungkapan data ini diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih luas kepada investor sebelum mengambil keputusan investasi.

“Jadi yang saya ingin sampaikan, ini adalah international best practices yang memberikan informasi yang lebih kaya kepada investor kita,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (10/4/2026).

Nyoman mengaku telah bertemu dengan sembilan perusahaan yang masuk daftar kepemilikan saham terkonsentrasi. Harapannya, emiten-emiten tersebut bisa segera berbenah, baik dengan melakukan aksi korporasi maupun langkah lainnya yang memberikan kesempatan kepada investor untuk menjadi pemegang saham.