IHSG Sesi I Naik 0,93 Persen ke 6.219

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,93 persen ke level 6.219 pada penutupan perdagangan siang ini, Senin (25/5/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG juga dibuka di zona hijau tepatnya di level 6.187. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.239 kemudian sempat juga menyentuh level terendah di 6.124.

Aktivitas perdagangan tercatat cukup tinggi. Volume transaksi mencapai 15,58 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp9,2 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,2 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,7 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 540 emiten bergerak menguat, 208 emiten melemah, dan 211 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Jasa Berdikari Logistics (LAJU) memimpin setelah melonjak 26,67 persen. Posisi berikutnya ditempati Tunas Alfin (TALF) yang naik 25,00 persen, serta Danareksa Investment Management (XDIF) yang menguat 24,84 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Dafam Property Indonesia (DFAM) yang turun 15,00 persen. Disusul Asia Pramulia (ASPR) melemah 14,58 persen, serta Daaz Bara Lestari (DAAZ) yang turun 14,12 persen.