IHSG Sepekan Anjlok 8,35% ke 6.162, Investor Asing Jual Saham Rp309,5 Miliar

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8,35% dalam perdagangan sepekan selama periode 18-22 Mei 2026. Bahkan, IHSG sempat menyentuh level 5.900 walaupun balik arah ke level 6.000.

"Pergerakan IHSG selama sepekan terkoreksi sebesar 8,35% dan ditutup pada level 6.162,045 dari posisi 6.723,320 pada pekan sebelumnya," tulis keterangan BEI, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Selain itu, kapitalisasi pasar BEI turum sebesar 10,07% menjadi Rp10.635 triliun dari Rp11.825 triliun pada pekan sebelumnya.

Sedangkan, rata-rata nilai transaksi harian pekan ini meningkat 15,68% menjadi Rp21,77 triliun dari Rp18,82 triliun pada pekan sebelumnya.

Kenaikan juga tercermin pada rata-rata volume transaksi harian BEI yang naik sebesar 2,53% menjadi 36,67 miliar lembar saham dari 35,76 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Namun, rata-rata frekuensi transaksi harian turun 6,5% menjadi 2,37 juta kali transaksi dari 2,53 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Adapun investor asing hari ini mencatatkan nilai jual bersih Rp309,52 miliar dan sepanjang tahun 2026 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp41,63 triliun.