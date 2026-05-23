Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar Saham Top Gainers meski IHSG Anjlok 8,35 Persen

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |14:08 WIB
Daftar Saham Top Gainers meski IHSG Anjlok 8,35 Persen
Daftar Saham Top Gainers meski IHSG Anjlok 8,35 Persen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar saham-saham yang menguat dalam perdagangan periode periode 18-22 Mei 2026. Saham ini masuk jajaran top gainers meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8,35 persen.

Saham yang masuk top gainers pekan ini didominasi emiten dengan kapitalisasi pasar kecil hingga menengah. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, beberapa emiten dengan kapitalisasi pasar kecil hingga menengah justru mengalami penguatan hingga hampir 30 persen dalam sepekan.

Beberapa saham yang menjadi top gainers pada pekan ini adalah PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM) dengan kapitalisasi pasar berkisar Rp160 miliar, yang pada pekan ini mengalami penguatan paling signifikan 29,36 persen. Pada pekan ini LCKM ditutup di level 141, atau lebih tinggi dibanding pekan lalu di level 109.

Selain itu PT Asiaplast Industries Tbk (APLI) juga menguat 12,39 persen dari level 226 pada penutupan pekan sebelumnya, menjadi 254 pada akhir perdagangan pekan ini. APLI dikategorikan sebagai small caps dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp283-370 miliar.

Selanjutnya PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) yang menguat 12 persen dari level 125 pada pekan sebelumnya ke level 140 pada akhir sesi pekan ini. PT Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC) menguat 11,03 persen dari level 13.150 pada pekan sebelumnya menjadi 14.600 pada akhir sesi pekan ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/278/3220201/saham-wy6R_large.jpg
IHSG Sepekan Anjlok 8,35% ke 6.162, Investor Asing Jual Saham Rp309,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/278/3220022/ihsg-HkbU_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Anjlok, Turun ke Level 5.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/278/3219784/ihsg-WZK4_large.jpg
IHSG Rebound, Dibuka Menguat ke Level 6.366
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/278/3219588/ihsg_hari_ini-NOe8_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok ke 6.332
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/278/3219521/ihsg_hari_ini-qXNI_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.352
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219401/ihsg_hari_ini-LtmA_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 3,46 Persen ke 6.370
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement