Daftar Saham Top Gainers meski IHSG Anjlok 8,35 Persen

JAKARTA - Daftar saham-saham yang menguat dalam perdagangan periode periode 18-22 Mei 2026. Saham ini masuk jajaran top gainers meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8,35 persen.

Saham yang masuk top gainers pekan ini didominasi emiten dengan kapitalisasi pasar kecil hingga menengah. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, beberapa emiten dengan kapitalisasi pasar kecil hingga menengah justru mengalami penguatan hingga hampir 30 persen dalam sepekan.

Beberapa saham yang menjadi top gainers pada pekan ini adalah PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM) dengan kapitalisasi pasar berkisar Rp160 miliar, yang pada pekan ini mengalami penguatan paling signifikan 29,36 persen. Pada pekan ini LCKM ditutup di level 141, atau lebih tinggi dibanding pekan lalu di level 109.

Selain itu PT Asiaplast Industries Tbk (APLI) juga menguat 12,39 persen dari level 226 pada penutupan pekan sebelumnya, menjadi 254 pada akhir perdagangan pekan ini. APLI dikategorikan sebagai small caps dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp283-370 miliar.

Selanjutnya PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) yang menguat 12 persen dari level 125 pada pekan sebelumnya ke level 140 pada akhir sesi pekan ini. PT Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC) menguat 11,03 persen dari level 13.150 pada pekan sebelumnya menjadi 14.600 pada akhir sesi pekan ini.