HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 6.187

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |09:16 WIB
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,42 persen ke level 6.187 pada hari ini, Senin (25/5/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,98 persen ke 6.222, dengan 407 saham di zona hijau, 116 melemah, dan 436 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp718 miliar, dengan volume 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,04 persen ke 626, indeks JII menguat 0,27 persen ke 387, indeks MNC36 menguat 0,92 persen ke 279, dan IDX30 naik 1,14 persen ke 358. 

Untuk indeks sektoral semua kompak berada di zona hijau seperti konsumer non siklikal, keuangan, properti, transportasi, industri, bahan baku, konsumer siklikal, infrastruktur, industri, teknologi, kesehatan. Sedangkan hanya sektor energi yang melemah. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIIF), PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA), dan PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA).

 

