Deretan Saham yang Boncos Pekan Ini, TPIA Anjlok 53 Persen

JAKARTA - Deretan saham yang mengalami pelemahan paling tajam saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8,35 persen pada pekan ini 18-22 Mei 2026. Saham-saham ini masuk penghuni top losers.

Bahkan tekanan aksi jual tersebut memicu penurunan harga sejumlah saham hingga mencapai 50 persen selama sepekan ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sejumlah saham dengan kapitalisasi pasar besar atau big caps menjadi penghuni jajaran top losers pada perdagangan pekan ini.

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mengalami koreksi yang cukup dalam selama sepekan hingga 53,49 persen. TPIA ditutup di level 2.000 pada pekan ini, lebih rendah dibanding pekan sebelumnya di level 4.300.

Saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi yang belum lama diumumkan oleh Bursa, PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) juga mengalami tekanan yang serupa. WBSA terkoreksi 50,20 persen dari level 1.265 menjadi 630 pada akhir sesi perdagangan pekan ini.