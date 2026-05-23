Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Deretan Saham yang Boncos Pekan Ini, TPIA Anjlok 53 Persen

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |15:05 WIB
Deretan Saham yang Boncos Pekan Ini, TPIA Anjlok 53 Persen
Deretan Saham yang Boncos Pekan Ini, TPIA Anjlok 53 Persen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deretan saham yang mengalami pelemahan paling tajam saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8,35 persen pada pekan ini 18-22 Mei 2026. Saham-saham ini masuk penghuni top losers.

Bahkan tekanan aksi jual tersebut memicu penurunan harga sejumlah saham hingga mencapai 50 persen selama sepekan ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sejumlah saham dengan kapitalisasi pasar besar atau big caps menjadi penghuni jajaran top losers pada perdagangan pekan ini.

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mengalami koreksi yang cukup dalam selama sepekan hingga 53,49 persen. TPIA ditutup di level 2.000 pada pekan ini, lebih rendah dibanding pekan sebelumnya di level 4.300.

Saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi yang belum lama diumumkan oleh Bursa, PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) juga mengalami tekanan yang serupa. WBSA terkoreksi 50,20 persen dari level 1.265 menjadi 630 pada akhir sesi perdagangan pekan ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/278/3220238/ihsg-Wphi_large.jpg
Daftar Saham Top Gainers meski IHSG Anjlok 8,35 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/278/3220201/saham-wy6R_large.jpg
IHSG Sepekan Anjlok 8,35% ke 6.162, Investor Asing Jual Saham Rp309,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/278/3220022/ihsg-HkbU_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Anjlok, Turun ke Level 5.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/278/3219784/ihsg-WZK4_large.jpg
IHSG Rebound, Dibuka Menguat ke Level 6.366
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/278/3219588/ihsg_hari_ini-NOe8_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok ke 6.332
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/278/3219521/ihsg_hari_ini-qXNI_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.352
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement