Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beda dengan PHK Massal, Ini Penjelasan Golden Handshake Krakatau Steel

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |10:00 WIB
Beda dengan PHK Massal, Ini Penjelasan Golden Handshake Krakatau Steel
Beda dengan PHK Massal, Ini Golden Handshake Krakatau Steel (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memberlakukan kebijakan golden handshake (GSH) bagi karyawan. Krakatau Steel menerima pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dari PT Danantara Aset Management senilai maksimal Rp4,9 triliun (USD295 juta) untuk restrukturisasi dalam rangka penyehatan perseroan.

Dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dana pinjaman terdiri dari Rp4,2 triliun untuk modal kerja dan Rp753 miliar untuk program efisiensi, termasuk golden handshake dan penyehatan dana pensiun. Langkah ini diharapkan memperkuat likuiditas, menurunkan biaya produksi, serta mendukung pemulihan operasional dan hilirisasi industri baja nasional.

Kebijakan golden shakehand ini juga sejalan dengan misi Danantara dan sebagai bentuk pemahaman mendalam akan dinamika industri baja global yang sangat kompetitif serta perlunya kelincahan organisasi

Pakar human capital Arif Murti Rozamuri mengatakan bahwa konsep GSH atau pensiun dini sebagaimana dilakukan Krakatau Steel sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) modern. Konsep tersebut juga sejalan dengan penataan ulang fundamental menuju keberlanjutan bisnis jangka panjang. 

Konsep itulah, lanjut Arif,  yang membedakan antara GSH sebagaimana diterapkan Krakatau Steel dan PHK massal pada umumnya. PHK massal biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sedang diambang pailit.

Sementara GSH justru diterapkan perusahaan untuk bertransformasi dan restrukturisasi demi meningkatkan performa perusahaan. Makanya, lanjut Arif, jika perusahaan yang memberlakukan GSH seperti Krakatau Steel kemudian mengisi dengan tenaga profesional, adalah dalam upaya pembenahan organisasi guna membawa perusahaan seperti KS lebih berkembang pesat. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191561/purbaya-Zv4V_large.jpg
Korban PHK Tembus 79.302 Orang, Purbaya: Gambaran Ekonomi Kita Slow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191273/phk-OJMw_large.jpg
79.302 Pekerja di Indonesia Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191226/phk-vr98_large.jpg
Korban PHK Tembus 79.302 Orang hingga November 2025, Paling Banyak di Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181950/phk-I1d2_large.jpg
Kemnaker Sebut PHK Massal Pabrik Ban Michelin Batal Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794/phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173308/pegawai_bbm_shell-ZrMi_large.jpg
PHK Massal Imbas Kebijakan Impor BBM? Ini Penjelasan Shell 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement