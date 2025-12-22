Korban PHK Tembus 79.302 Orang hingga November 2025, Paling Banyak di Jawa Barat

Korban PHK Tembus 79.302 Orang hingga November 2025, Paling Banyak di Jawa Barat (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan terdapat 79.302 orang yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) periode Januari hingga November 2025. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbanyak.

Berdasarkan laman Satudata Kemnaker, Jakarta, Senin (22/12/2025), Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah PHK mencapai 17.234 orang atau sekitar 21,73 persen dari total PHK.

"Pada periode Januari-November 2025 terdapat 79.302 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,73% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," tulis data tersebut.

Di posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan korban PHK terbanyak mencapai 14.005 orang. Kemudian posisi ketiga berada di Banten, keempat di DKI Jakarta dan kelima di Jawa Timur.