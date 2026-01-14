Korban PHK di Indonesia Tembus 88.519 Orang Sepanjang 2025

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan terdapat 88.519 orang tenaga kerja menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) periode Januari hingga Desember 2025. Angka PHK ini naik jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 79.302 orang.

Angka PHK tahun 2025 juga lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 77.965 orang. Dengan demikian, ada peningkatan jumlah PHK sebanyak 10.554 orang di 2025.

"Pada periode Januari sampai dengan Desember 2025 terdapat 88.519 orang tenaga kerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," tulis keterangan seperti dilansir laman Satudata Kemnaker, Jakarta, Rabu (14/1/2026)

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbanyak dengan jumlah PHK 18.815 orang sepanjang 2025 atau sekitar 21,26 persen dari total tenaga kerja yang kena PHK

Di posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan jumlah PHK 14.700 orang. Posisi ketiga Provinsi Banten dengan jumlah PHK 10.376 orang, keempat DKI Jakarta sebanyak 6.311 orang dan kelima Jawa Timur dengan 5.949 orang kena PHK sepanjang 2025.

Berikut 10 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak sepanjang 2025 seperti dilansir data Satudata Kemnaker: