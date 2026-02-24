Dasco Buka Suara soal Produsen Mie Sedaap PHK Massal Jelang Lebaran

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah menerima aspirasi dan mediasi para pekerja dengan manajemen PT Karunia Alam Segar, produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur. Hasilnya, dia menyatakan, perusahaan akan menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Mie Sedaap dan didapatkan hasil bahwa pihak Mie Sedaap akan segera menyetop PHK yang terjadi, dan pihak Mie Sedaap juga berjanji tidak akan ada PHK-PHK di Mie Sedaap lagi," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (23/2/2026).

Dasco menilai, langkah manajemen untuk melakukan PHK sepatutnya tidak terjadi saat bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri. Untuk itu, dirinya memastikan, manajemen tak akan ada melakukan PHK pada para pekerja.

"(PHK) ini adalah hal yang menurut kami seharusnya tidak terjadi pada saat puasa dan menjelang lebaran. Sehingga tadi sepakat pihak Mie Sedaap untuk menyetop PHK," terang Dasco.

"Saya pikir para pekerja dapat kembali tenang bekerja, sehingga ya kita sama-sama berpuasa dengan tenang dan menghadapi Lebaran dengan tenang," pungkas Dasco.

Sekadar informasi, ratusan buruh yang bekerja di PT Karunia Alam Segar selaku produsen Mie Sedaap di Kabupaten Gresik, Jawa Timur dikabarkan telah "dirumahkan" menjelang bulan Ramadan.



(Dani Jumadil Akhir)

