Pemulihan Distribusi BBM di Sumatera, Armada dan Personel Ditambah

JAKARTA – PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) mengintensifkan dukungan operasional kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk mempercepat normalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Medan. Penguatan armada dan personel, pengendalian waktu tempuh, percepatan dukungan teknis, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja dilakukan secara terpadu agar pasokan BBM ke SPBU dapat tersalurkan secara aman, tepat waktu, dan optimal.

Sebagai perkembangan terbaru, Elnusa Petrofin memperkuat armadanya dengan penambahan 18 unit mobil tangki melalui skema spot charter yang didukung Awak Mobil Tangki (AMT), sehingga total armada yang beroperasi mencapai 194 unit.

Penambahan armada tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas angkut sekaligus mempercepat siklus penyaluran BBM dari Fuel Terminal menuju SPBU di wilayah Medan. Dengan waktu putar armada yang semakin efektif, kapasitas distribusi diharapkan dapat terus terjaga sesuai kebutuhan di lapangan.

Dari sisi personel, jumlah AMT perbantuan kini mencapai total 42 orang. Dukungan operasional juga diperkuat dengan 20 pengemudi bantuan dari satuan Perbekalan dan Angkutan (Bekang) TNI. Penguatan personel dilakukan untuk menjaga kesinambungan operasional armada sekaligus mendukung pelaksanaan distribusi secara aman dan tepat waktu.

Pemantauan Armada

Elnusa Petrofin turut memperketat pemantauan Round Trip Hour (RTH) mobil tangki melalui Road Traffic Control (RTC) dan tim pusat. Pemantauan intensif ini ditujukan untuk mempercepat kembalinya armada ke depot sehingga mobil tangki dapat segera digunakan dalam penyaluran berikutnya dan throughput distribusi tetap optimal. Parameter yang dipantau secara berkelanjutan meliputi: