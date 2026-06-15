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Prabowo Minta Rosan Jelaskan Kondisi Investasi di Indonesia Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |08:22 WIB
Prabowo Minta Rosan Jelaskan Kondisi Investasi di Indonesia Hari Ini
Presiden Prabowo Subianto rapat dengan CEO Danantara, Menkeu dan Menteri ESDM. (Foto: Okezone.com/Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani untuk menyampaikan data positif terkait perkembangan investasi nasional kepada publik di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat menerima sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dalam pertemuan di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima paparan dari Rosan Roeslani. Laporan itu memuat hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.

Menurut laporan yang diterima Presiden, kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia terus menguat. Kondisi tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan meningkatnya realisasi investasi di berbagai sektor strategis nasional.

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