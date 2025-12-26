Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Akan Beri BLT Rp8 Juta untuk Pengungsi Bencana Sumatera

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |06:14 WIB
Pemerintah Akan Beri BLT Rp8 Juta untuk Pengungsi Bencana Sumatera
BLT Rp8 Juta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan langsung tunai (BLT) Rp8 juta akan disalurkan pemerintah untuk pengungsi di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penyaluran BLT ini dibahas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu 24 Desember 2025.

BLT yang diberikan kepada para pengungsi itu minimal Rp8 juta per kepala keluarga, dan bantuan itu di luar bantuan beras sebesar 10 kilogram per bulan, dan uang untuk lauk pauk sebesar Rp300.000 sampai dengan Rp450.000 per bulan.

"Bagi saudara kita di Sumatera, setiap keluarga yang terdampak/mengungsi akan mendapat minimal Rp8 juta," kata Seskab Teddy di Jakarta, Kamis (25/12/2025).

BLT Rp8 juta dengan rincian untuk isian rumah sebesar Rp3 juta dan pemulihan ekonomi Rp5 juta. Dana itu di luar dari beras 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk Rp300.000 sampai dengan Rp450.000 per bulan, pembangunan hunian sementara dan tetap, serta uang tunggu hunian sebesar Rp600.000.

Kemudian, Seskab Teddy melanjutkan pemerintah juga menyalurkan santunan untuk ahli waris yang anggota keluarganya meninggal akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, yaitu sebesar Rp15 juta. Sementara itu, untuk warga yang mengalami luka-luka berat diberikan santunan sebesar Rp5 juta.

 

