HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Sri Mulyani Curi Perhatian di 2026, Kini Jadi Dewan Direksi Gates Foundation

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |09:05 WIB
Sri Mulyani Jadi Dewan Direksi Gates Foundation. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
Sri Mulyani Jadi Dewan Direksi Gates Foundation. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA – Lama tak terdengar kabarnya, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mencuri perhatian. Pada awal 2026, ia resmi diangkat menjadi anggota dewan direksi Gates Foundation, yang diumumkan pada Senin, 12 Januari 2026.

Menurut CEO Gates Foundation Mark Suzman, pengalaman Sri Mulyani yang luar biasa dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan akan memberikan perspektif berharga bagi tata kelola dan misi Gates Foundation.

Berikut fakta-fakta menarik terkait Sri Mulyani yang kembali mencuri perhatian setelah diangkat menjadi anggota dewan direksi Gates Foundation:

1. Penjelasan Gates Foundation

“Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk hasil ekonomi yang adil, keahlian yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yayasan,” kata Mark Suzman, CEO dan anggota dewan pengurus Gates Foundation.

“Kepemimpinannya akan membantu memastikan bahwa sumber daya kami terus digunakan untuk memperluas kesempatan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan hasil bagi masyarakat di seluruh dunia,” sambungnya.

2. Respons Sri Mulyani

Sri Mulyani mengaku terhormat usai diangkat menjadi anggota dewan direksi Gates Foundation.

“Dengan waktu 20 tahun untuk memberikan dampak sebesar mungkin dalam kehidupan mereka yang paling membutuhkan, saya merasa terhormat bergabung dengan dewan direksi Gates Foundation guna berkontribusi pada momen penting yang penuh tantangan dan peluang ini,” kata Sri Mulyani.

Kolaborasi Sri Mulyani dengan Gates Foundation dimulai hampir satu dekade lalu, melalui pekerjaan yang mengeksplorasi bagaimana teknologi baru dapat memperluas peluang dan memajukan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

“Saya sangat termotivasi untuk membawa pengalaman saya di bidang keuangan global, kebijakan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik ke dalam upaya-upaya penting ini untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan taraf hidup,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
