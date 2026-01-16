Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kekayaan Bill Gates, Rekan Kerja Sri Mulyani di Gates Foundation

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |06:05 WIB
Segini Kekayaan Bill Gates, Rekan Kerja Sri Mulyani di Gates Foundation
Segini Kekayaan Bill Gates, Rekan Kerja Sri Mulyani di Gates Foundation. (Foto: Okezone.com/Forbes)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani bekerja bersama Bill Gates sebagai anggota dewan direksi Gates Foundation. Bill Gates dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Bahkan, pendiri Microsoft ini pernah menjadi orang terkaya nomor satu di dunia.

Sri Mulyani bertugas di Gates Foundation bersama anggota dewan lainnya seperti Ashish Dhawan, Helene Gayle, Strive Masiyiwa, Thomas J Tierney, Suzman dan Bill Gates. 

Harta kekayaan Bill Gates mencapai USD 103,9 miliar atau setara Rp1.750,7 triliun (kurs Rp16.850 per USD). Demikian menurut Forbes Real-Time Billionaires, Rabu (14/1/2026).

Dengan kekayaan tersebut, Bill Gates menduduki peringkat ke-18 dalam daftar orang terkaya di dunia tahun 2026.

Sri Mulyani Jadi Direksi Gates Foundation

Sri Mulyani dikenal sebagai salah satu menteri keuangan perempuan pertama dan terlama di Indonesia, serta mantan direktur pelaksana dan kepala operasional Bank Dunia.

 

Halaman:
1 2
