Sri Mulyani Bawa Pengalaman Ekonomi Dunia ke Gates Foundation

JAKARTA - Sri Mulyani diangkat menjadi dewan pengurus atau Governing Board di Gates Foundation milik Bill Gates. Dengan keahliannya di bidang ekonomi, mantan Menteri Keuangan ini ditugaskan untuk memberikan perspektif berharga bagi tata kelola dan misi Gates Foundation.

“Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk hasil ekonomi yang adil, keahlian yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yayasan,” kata Mark Suzman, CEO dan anggota dewan pengurus Gates Foundation.

Selain itu, kepemimpinan Sri Mulyani juga dapat membantu memastikan bahwa sumber daya misi Gates Foundation terus digunakan untuk memperluas kesempatan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan hasil bagi masyarakat di seluruh dunia.

Sementara itu, Sri Mulyani sendiri sangat terhormat mendapat kepercayaan menjadi anggota dewan direksi Gates Foundation.

“Dengan waktu 20 tahun untuk memberikan dampak sebesar mungkin dalam kehidupan mereka yang paling membutuhkan, saya merasa terhormat untuk bergabung dengan dewan direksi Gates Foundation guna berkontribusi pada momen penting yang penuh tantangan dan peluang ini,” kata Sri Mulyani.

Kolaborasi Sri Mulyani dengan Gates Foundation dimulai hampir satu dekade lalu, melalui pekerjaan yang mengeksplorasi bagaimana teknologi baru dapat memperluas peluang dan memajukan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.