HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kisaran Gaji Sri Mulyani Usai Ditunjuk Jadi Dewan Pengurus Gates Foundation

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |21:03 WIB
Segini Kisaran Gaji Sri Mulyani Usai Ditunjuk Jadi Dewan Pengurus Gates Foundation
Segini kisaran gaji Sri Mulyani usai ditunjuk jadi dewan pengurus Gates Foundation. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Segini kisaran gaji Sri Mulyani usai ditunjuk jadi dewan pengurus Gates Foundation. Mantan Menteri Keuangan ini akan mendapatkan gaji sekitar USD326.194 atau setara Rp5,5 miliar per tahun.

Melansir Indeed.com, Rabu (14/1/2026), kisaran gaji pengurus Gates Foundation memang sangat lumayan. Bahkan kompensasi yang didapat Mark Suzman sebagai CEO Gates Foundation menjadi bayaran tertinggi dibandingkan yayasan filantropi lainnya.

Menurut The Chronicle of Philanthropy, CEO dan anggota dewan pengurus Gates Foundation, Mark Suzman, mendapat kompensasi hingga USD1,7 juta per tahun.

Pengalaman Sri Mulyani yang luar biasa dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan akan memberikan perspektif berharga bagi tata kelola dan misi Gates Foundation.

“Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk hasil ekonomi yang adil, keahlian yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yayasan,” kata Mark Suzman.

“Kepemimpinannya akan membantu memastikan bahwa sumber daya kami terus digunakan untuk memperluas kesempatan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan hasil bagi masyarakat di seluruh dunia," sambungnya.

Usai diangkat menjadi anggota dewan direksi Gates Foundation, Sri Mulyani terasa terhormat. “Dengan waktu 20 tahun untuk memberikan dampak sebesar mungkin dalam kehidupan mereka yang paling membutuhkan, saya merasa terhormat untuk bergabung dengan dewan direksi Gates Foundation guna berkontribusi pada momen penting yang penuh tantangan dan peluang ini,” kata Sri Mulyani.

 

Halaman:
1 2
