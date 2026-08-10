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Karya Pacific Energy (IATA) Resmi Luncurkan Logo Baru

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |13:08 WIB
Karya Pacific Energy (IATA) Resmi Luncurkan Logo Baru
IATA Logo Baru (Foto: Okezone)
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JAKARTA – PT Karya Pacific Energy Tbk (IATA) resmi memperkenalkan logo baru perusahaan sebagai bagian dari transformasi identitas korporasi, Senin (10/8/2026). Perubahan logo ini merupakan kelanjutan dari pergantian nama perseroan yang sebelumnya bernama PT MNC Energy Investments Tbk, sebagaimana telah disetujui pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 22 Juni 2026.

Identitas visual baru ini mencerminkan visi, semangat, serta arah strategis perseroan di bawah naungan pengendali baru untuk bertumbuh menjadi perusahaan energi yang adaptif, terpercaya, berdaya saing, serta berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan.

Presiden Direktur IATA, Suryo Eko Hadianto menyampaikan optimismenya terhadap fase pertumbuhan baru perseroan bersama ekosistem pendukung yang lebih solid.

"Transformasi identitas ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan Perseroan menuju fase pertumbuhan berikutnya. Dengan dukungan pengendali baru, Perseroan optimistis dapat memperkuat kapabilitas usaha dengan memanfaatkan integrasi dalam ekosistem Karya Pacific Group pada seluruh kegiatan operasional Perseroan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha. Selain itu, kami terus berkomitmen menciptakan nilai tambah dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," ujar Suryo dalam konferensi pers IATA di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Manajemen menegaskan perubahan logo tidak memengaruhi aktivitas operasional maupun komitmen perseroan kepada mitra bisnis, pelanggan, investor, dan kreditur. Penerapan logo baru akan dilakukan secara bertahap pada media komunikasi, dokumen resmi, platform digital, hingga aset korporasi lainnya.

Logo baru Karya Pacific Energy dirancang dengan filosofi yang mendalam mengenai nilai keberlanjutan, ekspansi, dan pertumbuhan.

 

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