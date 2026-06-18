MNC Bank Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat 2 Mobil dan Motor ke Nasabah Surabaya

SURABAYA - PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank), anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group kembali memanjakan nasabah setianya.

MNC Bank melanjutkan rangkaian penyerahan hadiah Program Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode Kedua di berbagai wilayah Indonesia.

Pasca-pengundian yang sukses digelar pada 3 Juni 2026 lalu, penyerahan hadiah kali ini dipusatkan di Kantor Cabang Surabaya, Jalan Taman Ade Irma Suryani Nasution, Kamis (18/6/2026).

Suasana penuh kegembiraan menyelimuti prosesi penyerahan hadiah utama dan hadiah istimewa lainnya bagi para pemenang yang berasal dari wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Total ada lima nasabah beruntung yang sukses membawa pulang hadiah mewah bernilai miliaran rupiah tersebut, dengan rincian mobil Toyota Innova Zenix Q Hybrid Modellista diraih oleh Ivana Sabela.

Mobil Toyota Avanza 1.5 G CVT diraih oleh Wijiono Nur Hadi, sepeda motor Honda Beat Deluxe Smart Key dan uang tunai Rp5 Juta masing-masing kepada dua nasabah pemenang.



Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan, Program Tabungan Dahsyat Berhadiah ini merupakan bentuk komitmen konkret serta apresiasi tertinggi perusahaan terhadap loyalitas nasabah yang telah memercayakan segala kebutuhan finansialnya kepada MNC Bank.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Tabungan Dahsyat Berhadiah dari wilayah Surabaya yang pada hari ini menerima hadiah utama mobil dan hadiah istimewa lainnya. Kepercayaan luar biasa yang diberikan oleh para nasabah menjadi motivasi terbesar kami untuk terus menghadirkan produk, layanan, dan program apresiasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas," ujar Rita Montagna di Surabaya, Kamis (18/6/2026).