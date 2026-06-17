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Mau Bebas Iuran Tahunan Seumur Hidup? Yuk, Ajukan Kartu Kredit MNC Bank Sekarang

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |10:34 WIB
Mau Bebas Iuran Tahunan Seumur Hidup? Yuk, Ajukan Kartu Kredit MNC Bank Sekarang
MNC Bank (Foto: Okezone)
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JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, bagian dari MNC Group melalui PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menghadirkan program menarik dari Kartu Kredit MNC Bank buat kamu melalui program Bebas Iuran Tahunan Seumur Hidup. Nasabah baru dapat menikmati berbagai kemudahan transaksi tanpa perlu khawatir dengan biaya iuran tahunan kartu kredit, sehingga aktivitas belanja, pembayaran tagihan, hingga kebutuhan sehari-hari menjadi lebih praktis dan hemat.

Program ini berlaku hingga 31 Desember 2026 dan dapat dinikmati oleh nasabah baru yang mengajukan Kartu Kredit Visa Gold, Kartu Kredit Visa Platinum, maupun Kartu Kredit Titanium Motion. Setelah pengajuan kartu kredit disetujui dan melakukan aktifasi kartu kredit, nasabah secara otomatis akan memperoleh fasilitas bebas iuran tahunan seumur hidup sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Direktur MNC Bank Lukito Adisubrata mengungkapkan bahwa program ini merupakan salah satu upaya MNC Bank untuk menghadirkan manfaat bagi nasabah sekaligus mendorong penggunaan transaksi non tunai yang semakin aman dan nyaman.

“Kami ingin memberikan pengalaman perbankan yang lebih menguntungkan bagi nasabah. Melalui program Bebas Iuran Tahunan Seumur Hidup, nasabah dapat menikmati berbagai manfaat kartu kredit tanpa terbebani biaya tahunan, sehingga dapat lebih leluasa memanfaatkan kartu kredit untuk berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari,” ujar Lukito.

Agar segera bisa mendapatkan kemudahan memperoleh fasilitas Bebas Iuran Tahunan Seumur Hidup, segera lakukan pengajuan Kartu Kredit MNC Bank melalui kantor cabang MNC Bank, aplikasi MotionBank, sales officer, atau melalui website MotionBank ini: https://motionbank.id/e-form-pengajuan-kartukreditmncbank/ 

Dengan proses yang cepat, mudah dan didukung layanan digital yang terintegrasi, kamu dapat menikmati pengalaman perbankan yang lebih praktis dan efisien.

MNC Bank terus berupaya menghadirkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di era saat ini.

“Kartu Kredit MNC Bank tidak hanya menawarkan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, tetapi juga memberikan berbagai keuntungan yang dapat mendukung gaya hidup nasabah. Kami berharap program ini dapat menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin memiliki kartu kredit dengan manfaat jangka panjang,” tambah Lukito.

 

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