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Sempat Curiga Penipuan, Nasabah MNC Bank Akhirnya Raih Hadiah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |15:44 WIB
Sempat Curiga Penipuan, Nasabah MNC Bank Akhirnya Raih Hadiah
MNC Bank (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kebahagiaan terpancar dari wajah V. Novita Damayanti setelah dinyatakan sebagai salah satu pemenang Program Tabungan Dahsyat Berhadiah yang diselenggarakan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank. Namun, di balik kebahagiaan itu, Novita mengaku sempat mengira kabar kemenangan yang diterimanya merupakan modus penipuan.

Menurutnya, maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan berbagai lembaga membuat dirinya tidak langsung percaya ketika mendapat informasi sebagai pemenang program tersebut. Ia baru yakin setelah melakukan konfirmasi kepada pihak MNC Bank.

"Senang banget karena sebenarnya saya tadinya nggak percaya, saya pikir tadinya penipuan. Lagi banyak penipuan kayak gitu kan. Cuman pas dibilangnya suruh ambilnya di MNC Green Garden langsung saya cek ke teman saya juga di MNC Bank. Ternyata bener, jadi ya udah puji Tuhan," kata Novita, Kamis (11/6/2026).

Sebagai nasabah, Novita mengaku puas dengan layanan yang diberikan MNC Bank. Ia juga mengapresiasi program apresiasi nasabah yang dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi para penabung.

"Senang sih ini di MNC Bank. Maksudnya apalagi dapat, ternyata bisa dapat keunggulan berhadiah seperti ini juga gitu kan. Berarti kan nanti kita jadi makin semangat buat nyimpen di MNC Bank," ujarnya.

Menurut Novita, program undian berhadiah seperti Tabungan Dahsyat menjadi motivasi tersendiri bagi nasabah untuk meningkatkan kebiasaan menabung. Ia berharap MNC Bank dapat terus menghadirkan layanan dan program yang lebih baik di masa mendatang

"Ke depannya ya mudah-mudahan lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi dibanding bank-bank lain," tandasnya.

 

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