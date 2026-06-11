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Dapat Hadiah Tabungan Dahsyat, Nasabah MNC Bank: Untuk Bayar Kuliah Anak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |14:36 WIB
Dapat Hadiah Tabungan Dahsyat, Nasabah MNC Bank: Untuk Bayar Kuliah Anak
Program Tabungan Dahsyat Berhadiah yang digelar PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank memberikan kebahagiaan bagi para nasabah. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Program Tabungan Dahsyat Berhadiah yang digelar PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank memberikan kebahagiaan bagi para nasabah. Salah satunya dirasakan oleh Engkat Supangkat yang berhasil membawa pulang hadiah uang tunai Rp5 juta pada pengundian Periode Kedua.

Engkat mengungkapkan hadiah yang diterimanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Dana tersebut akan digunakan untuk membantu membayar biaya kuliah.

"Hadiahnya yang pasti untuk bayar uang kuliah anak," ungkapnya, Kamis (11/6/2026).

Engkat mengaku sempat tidak percaya saat pertama kali menerima kabar dirinya menjadi pemenang. Maraknya kasus penipuan berkedok hadiah undian membuat dirinya memilih melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada pihak MNC Bank.

"Begitu saya konfirmasi ke MNC Bank setempat, ternyata ini memang benar. Alhamdulillah, saya bersyukur karena hadiah ini nyata. Saya tidak menyangka MNC Bank memberikan apresiasi kepada nasabah penabung seperti saya," lanjutnya.

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