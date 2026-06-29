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Rupiah Hari Ini Dibuka Melonjak ke Rp17.840 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |10:57 WIB
Rupiah Hari Ini Dibuka Melonjak ke Rp17.840 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mencatatkan performa impresif pada pembukaan perdagangan awal pekan, Senin (29/6/2026).

Berdasarkan data pasar spot, mata uang Garuda dibuka menguat sebesar 0,32 persen ke posisi Rp17.865 per dolar AS dibandingkan posisi penutupan perdagangan Jumat pekan lalu di level Rp17.922 per dolar AS.

Pergerakan positif ini terus melesat hingga menguat tajam mendekati kisaran 85 poin ke level Rp17.840 per dolar AS pada sesi pagi.

Analis Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, lompatan tajam nilai tukar rupiah ini tergolong menarik lantaran berhasil mengabaikan rentetan data eksternal yang kurang menguntungkan.

"Pasar keuangan global sendiri sebenarnya sedang dihentak oleh pecahnya eskalasi pertempuran militer di Timur Tengah yang melibatkan ketegangan langsung antara kekuatan militer Amerika Serikat dan Iran, ditambah dengan kembali memanasnya tensi perang dagang internasional," kata Ibrahim dalam risetnya.

Menurut Ibrahim, setidaknya terdapat tiga faktor domestik utama yang menjadi motor penggerak sentimen positif bagi keandalan nilai tukar rupiah di awal perdagangan pekan ini.

Faktor pendorong pertama bersumber dari komitmen efisiensi anggaran belanja negara, khususnya pada pos program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang alokasi anggarannya dipangkas signifikan dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Pemotongan dana segar sebesar Rp50 triliun tersebut dipandang positif oleh pasar sebagai langkah nyata dalam mempertebal kesehatan keuangan negara di tengah defisit anggaran yang berada di kisaran 2,68 persen.

 

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