Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.861 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup turun 106 poin atau sekitar 0,60 persen ke level Rp17.861 per dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (11/8/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni Amerika Serikat dan Iran sama-sama menuntut kompensasi atas serangan militer baru-baru ini; hal ini memupus harapan bahwa kedua pihak sudah mendekati kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz.

"Keduanya juga melontarkan klaim yang bertentangan mengenai status Selat Hormuz; Washington menyatakan bahwa jalur perairan tersebut tetap terbuka, sementara Teheran mengklaim telah menutup jalur itu menggunakan ranjau dan pesawat nirawak (drone)," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Presiden AS Donald Trump pada hari Senin menuntut Iran membayar kompensasi bagi korban jiwa dalam konflik baru-baru ini, sebagai tanggapan atas tuntutan kompensasi yang diajukan oleh Teheran.

Situasi ini terjadi meskipun sebelumnya pihak berwenang AS sempat menyatakan bahwa kesepakatan untuk membuka kembali jalur perairan vital tersebut sudah dekat, menyusul penurunan tajam harga minyak pada pekan lalu.

Menambah kekhawatiran akan gangguan pasokan, kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran menyatakan telah menyerang kilang minyak Jazan milik Saudi Aramco pada akhir pekan lalu.

Kelompok Houthi mengancam akan membuka front baru dalam konflik yang melibatkan Iran dengan cara menyerang kapal serta infrastruktur minyak di Laut Merah; langkah ini meningkatkan kecemasan akan gangguan pasokan dan semakin mendorong kenaikan harga minyak mentah.