Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat ke Level Rp17.933 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |15:26 WIB
Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat ke Level Rp17.933 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup naik 94 poin atau sekitar 0,52 persen ke level Rp17.933 per dolar AS pada akhir perdagangan Rabu (5/8/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni pasar merespon positif terhadap pernyataan Qatar pada hari Selasa menyatakan bahwa para mediator telah mencapai kemajuan dalam upaya mengakhiri perang yang mendorong penurunan harga minyak meskipun Teheran membantah pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa perundingan sudah berlangsung.

"Harga minyak Brent ditutup di bawah USD80 per barel pada hari Selasa, untuk pertama kalinya sejak 13 Juli," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Trump dan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, membahas upaya untuk memperkecil perbedaan antara Washington dan Teheran serta meningkatkan prospek penyelesaian jangka panjang dalam sebuah percakapan telepon pada hari Selasa, menurut keterangan kantor Emir Qatar.

Trump mengatakan pada hari Senin bahwa perundingan dengan Teheran telah dimulai dan Iran menghadapi "kesempatan terakhir" untuk mencapai kesepakatan. Namun, para pejabat Iran menegaskan bahwa tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung dengan AS.

Para pengamat kebijakan moneter sedang memantau data pasar tenaga kerja AS minggu ini untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai suku bunga. Para pedagang kini menunggu data Perubahan Ketenagakerjaan ADP malam ini dan Nonfarm Payrolls (NFP) pada hari Jumat untuk mendapatkan sinyal yang lebih jelas tentang pasar tenaga kerja AS dan jalur kebijakan moneter.

Perubahan Ketenagakerjaan ADP untuk bulan Juli, dengan perusahaan swasta diperkirakan telah mempekerjakan 70.000 orang, turun dari 98.000 pekerjaan yang tercipta pada bulan Juni. Angka ketenagakerjaan yang lebih rendah dapat semakin mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/278/3234248/rupiah-wQWI_large.jpg
Rupiah Menguat ke Rp17.947 per Dolar AS Sambut Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/320/3234118/rupiah_hari_ini-GhYe_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.027 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/278/3234051/dolar_as-8gCY_large.jpg
Rupiah Melemah Lagi ke Rp18.026 per Dolar AS, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/278/3233837/rupiah-usRL_large.jpg
Rupiah Menguat, Pukul Dolar AS ke Level Rp17.995
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233421/rupiah_hari_ini-Avex_large.jpg
Rupiah Hari Ini Ditutup Naik ke Rp18.022 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233333/rupiah_hari_ini-X7qY_large.jpg
Rupiah Hari Ini Dibuka Rebound ke Rp18.074 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement