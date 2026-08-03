Rupiah Menguat, Pukul Dolar AS ke Level Rp17.995

JAKARTA - Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot menguat tipis 0,05 persen ke level Rp18.013 per dolar AS pada awal perdagangan Senin (3/8/2026). Bahkan kini, Rupiah menguat 27 poin atau 0,15 persen dan balik ke level Rp17.995 per dolar AS pada pukul 10.00.

Apresiasi rupiah ini sejalan dengan tren penguatan mayoritas mata uang di kawasan Asia. Pada saat yang sama, indeks dolar AS (DXY) yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia terpantau melemah 0,22 persen ke posisi 99,697 pada pukul 09.00 WIB.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menilai penguatan Rupiah didorong oleh meredanya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah menyusul kabar pembatalan rencana aksi militer oleh AS.

"Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS oleh harapan damai di Timur Tengah setelah Trump mengatakan pada Minggu pagi bahwa ia telah membatalkan rencana serangan terhadap Iran," ujar Lukman, Senin (3/8/2026).

Meski dibuka menguat, laju apresiasi Rupiah diprediksi cenderung terbatas. Pelaku pasar masih mengambil sikap menanti (wait and see) terhadap sejumlah indikator ekonomi domestik yang dijadwalkan rilis pada siang hari ini. Untuk perdagangan sepanjang hari ini, Lukman memproyeksikan rupiah bergerak dalam kisaran Rp17.950 hingga Rp18.100 per dolar AS.