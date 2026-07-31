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Rupiah Hari Ini Ditutup Naik ke Rp18.022 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |15:46 WIB
Rupiah Hari Ini Ditutup Naik ke Rp18.022 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Jumat (31/7/2026), naik 89 poin atau sekitar 0,59 persen ke level Rp18.022 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni harga minyak mentah cenderung turun karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah diimbangi oleh tanda-tanda peningkatan arus lalu lintas di Selat Hormuz.

“Selat tersebut yang biasanya menjadi jalur bagi sekitar seperlima pengiriman global minyak mentah dan gas alam cair telah menjadi pusat perhatian pasar minyak karena sebagian besar wilayahnya terblokade sejak dimulainya perang AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Arab Saudi berupaya memimpin koalisi untuk meningkatkan kerja sama pertahanan di Selat Bab El-Mandeb, Laut Merah, dan Teluk Aden; ketiganya merupakan titik-titik krusial bagi pasokan energi. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan bahwa 14 negara termasuk Djibouti, Mesir, Pakistan, Sudan, dan Turki mendukung koalisi pertahanan maritim multinasional tersebut.

Kelompok militan Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Iran pekan lalu mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi, yang mengancam jalur ekspor minyak negara itu melalui Laut Merah—sebuah rute alternatif selain Selat Hormuz.

Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah sesuai perkiraan, di mana Ketua Kevin Warsh tidak memberikan sinyal yang jelas mengenai rencana bank sentral tersebut terkait inflasi dan suku bunga. Namun, keputusan The Fed tersebut tidak diambil secara bulat; setidaknya tiga pembuat kebijakan terlihat mendesak kenaikan suku bunga lebih lanjut di tengah inflasi yang sulit turun (sticky). Warsh juga menegaskan kembali komitmennya terhadap target inflasi tahunan The Fed sebesar 2 persen.

 

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