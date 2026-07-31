Rupiah Hari Ini Dibuka Rebound ke Rp18.074 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah berbalik menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan Jumat (31/7/2026). Penguatan mata uang Garuda didorong oleh tekanan terhadap dolar AS pascarilis data ekonomi Negara Paman Sam yang berada di bawah ekspektasi pasar.

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka menguat 37 poin atau 0,20 persen ke posisi Rp18.074 per dolar AS. Pergerakan ini membalikkan arah perdagangan Kamis (30/7/2026), ketika rupiah ditutup melemah 38 poin atau 0,21 persen di level Rp18.111 per dolar AS.

Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau menguat 0,34 persen ke posisi 100,201.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong menjelaskan bahwa dolar AS tertekan setelah data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS tercatat lebih lemah dari proyeksi pasar.

"Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang melemah tajam setelah data inflasi PCE dan PDB AS yang jauh lebih lemah dari perkiraan," ujar Lukman, Jumat (31/7/2026).

Meski berpeluang melanjutkan penguatan, Lukman memperkirakan ruang apresiasi rupiah masih dibatasi oleh sentimen eksternal dan domestik.