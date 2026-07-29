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Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.073 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |15:31 WIB
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.073 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup naik 10 poin atau sekitar 0,06 persen ke level Rp18.073 per dolar AS pada akhir perdagangan Rabu (29/7/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni para pelaku pasar terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah setelah Iran meluncurkan sejumlah rudal balistik yang menyasar pasukan AS di kawasan tersebut.

“Meskipun Komando Pusat AS menyatakan bahwa seluruh rudal berhasil dicegat, serangan ini menandai eskalasi baru setelah beberapa hari situasi relatif tenang, sekaligus memperkuat kekhawatiran bahwa jeda diplomatik yang sempat terjadi bisa segera buyar,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Ketegangan kembali meningkat setelah pasar sempat semakin optimistis bahwa upaya diplomasi akan menunjukkan kemajuan, menyusul pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump di Washington.

Trump kemudian menyatakan adanya peluang besar bagi kemajuan dalam pembicaraan dengan Iran, meskipun pihak Teheran membantah adanya niat untuk melakukan negosiasi ataupun gencatan senjata.

Disisi lain upaya untuk membuka kembali Selat Hormuz juga mengalami kebuntuan setelah Iran menolak usulan Oman mengenai pembentukan kerangka kerja bersama untuk pengaturan lalu lintas pelayaran di jalur perairan strategis tersebut.

 

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