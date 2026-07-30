Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.111 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |15:35 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.111 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup turun 38 poin atau sekitar 0,21 persen ke level Rp18.111 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (30/7/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu mengancam akan menyerang Iran menyusul serangan rudal Iran pada hari Selasa terhadap pangkalan AS di Yordania.

"Pada hari Rabu, AS dan Arab Saudi menyerang pasukan paramiliter yang didukung Iran di Irak kali pertama Arab Saudi secara terbuka bergabung dalam serangan udara AS sebagai balasan atas serangan pesawat nirawak (drone) terhadap target-target minyak Saudi yang diluncurkan dari Irak," tulis Ibrahim dalam risetnya.

AS juga melancarkan serangan terhadap Iran selama dua jam pada hari Rabu, menurut Komando Pusat AS. Tindakan ini mengakhiri jeda serangan AS terhadap Iran yang telah berlangsung sejak akhir pekan.

Iran menutup jalur perairan tersebut yang sebelumnya menjadi jalur bagi sekitar seperlima aliran minyak dan gas dunia setelah perang AS-Israel pecah pada 28 Februari.

Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman memberlakukan blokade laut terhadap Arab Saudi di Laut Merah pada 20 Juli yang mengganggu pelayaran di Selat Bab el-Mandeb sejumlah muatan, khususnya yang diangkut oleh kapal tanker yang terkait dengan Tiongkok, tetap mengalir ke pasar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3232994/rupiah_hari_ini-YoEg_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.073 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3232906/rupiah_hari_ini-EgpF_large.jpg
Rupiah Dibuka Melemah Sentuh Rp18.100 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/278/3232807/dolar_as-34yR_large.jpg
Rupiah Jebol Dekati Rp18.100 per Dolar AS, Tertekan Isu Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/278/3232607/dolar_as-lei3_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.009 per Dolar AS Usai Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/320/3232263/dolar_as-YL6v_large.jpg
Harga Barang Makin Mahal Imbas Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar, Masyarakat Gigit Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/278/3232249/rupiah-LoAF_large.jpg
Rupiah Kembali Melemah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement