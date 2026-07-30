Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.111 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup turun 38 poin atau sekitar 0,21 persen ke level Rp18.111 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (30/7/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu mengancam akan menyerang Iran menyusul serangan rudal Iran pada hari Selasa terhadap pangkalan AS di Yordania.

"Pada hari Rabu, AS dan Arab Saudi menyerang pasukan paramiliter yang didukung Iran di Irak kali pertama Arab Saudi secara terbuka bergabung dalam serangan udara AS sebagai balasan atas serangan pesawat nirawak (drone) terhadap target-target minyak Saudi yang diluncurkan dari Irak," tulis Ibrahim dalam risetnya.

AS juga melancarkan serangan terhadap Iran selama dua jam pada hari Rabu, menurut Komando Pusat AS. Tindakan ini mengakhiri jeda serangan AS terhadap Iran yang telah berlangsung sejak akhir pekan.

Iran menutup jalur perairan tersebut yang sebelumnya menjadi jalur bagi sekitar seperlima aliran minyak dan gas dunia setelah perang AS-Israel pecah pada 28 Februari.

Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman memberlakukan blokade laut terhadap Arab Saudi di Laut Merah pada 20 Juli yang mengganggu pelayaran di Selat Bab el-Mandeb sejumlah muatan, khususnya yang diangkut oleh kapal tanker yang terkait dengan Tiongkok, tetap mengalir ke pasar.