Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Ojol Bali Tolak Bule Tanpa Helm, Ini Respons Jasa Raharja 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |09:03 WIB
Viral Ojol Bali Tolak Bule Tanpa Helm, Ini Respons Jasa Raharja 
Jasa Raharja soal Ojol di Bali (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengemudi ojol viral di media sosial yang memilih membatalkan perjalanan karena penumpang warga negara asing (WNA) menolak mengenakan helm.  

Keputusan itu berdampak pada akunnya yang disebut tidak dapat menerima pesanan selama satu hari sehingga memengaruhi penghasilannya.

Terkait hal itu,  Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), Muhammad Awaluddin, menyebutkan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas transportasi, termasuk layanan transportasi berbasis aplikasi.

“Kami mengapresiasi sikap pengemudi ojek online tersebut yang tetap memilih mematuhi aturan keselamatan meskipun harus menghadapi konsekuensi terhadap penghasilannya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7/2026).

"Keputusan itu menunjukkan bahwa keselamatan tidak boleh dikompromikan oleh alasan apa pun, termasuk tekanan situasi di lapangan,” tambah Awaluddin.

Menurutnya, penggunaan helm bagi pengemudi maupun penumpang sepeda motor bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan perlindungan dasar yang terbukti mampu mengurangi risiko cedera berat dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bali jasa raharja Ojol ojek online
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3228998/ojek_online-NaB2_large.jpg
Menteri Maman Sebut Ojol Setuju Ubah Status Jadi UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/320/3228758/menhub-ysM7_large.jpg
Berlaku 1 Juli, Menhub Minta Aplikator Jelaskan ke Ojol Skema Potongan 8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/320/3226986/menhub-OkB1_large.jpg
Potongan Aplikasi Ojol 8 Persen Tak Berlaku untuk Taksi Online, Ini Penjelasan Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/320/3226104/dasco-pnm6_large.jpg
Gojek dan Grab Pangkas Komisi Ojol Jadi 8 Persen, Berlaku 1 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219761/ojek_online-s5aV_large.jpg
Profit Aplikator Ojol Diprediksi Tertekan Efek Komisi Turun, Ekosistem Grup Bisa Jadi Penyelamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3216902/ojek_online-7x9c_large.png
Ojol Kini Bisa Pakai Motor Listrik Rp55 Ribu per Hari, Ini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement