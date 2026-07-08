Menteri Maman Sebut Ojol Setuju Ubah Status Jadi UMKM

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengklaim seluruh ojek online (ojol) sepakat apabila status mereka diarahkan menjadi pelaku usaha mikro atau UMKM, bukan pekerja.

"Saya menanyakan kepada teman-teman komunitas dan asosiasi ini terkait status mereka apakah menginginkan menjadi pekerja atau menginginkan menjadi usaha atau pengusaha mikro? Semuanya serentak 100 persen menginginkan status usaha, menjadi pengusaha," katanya usai menggelar audiensi dengan perwakilan komunitas dan asosiasi ojol di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan pada Rabu (8/7/2026).

Menurut Maman, ada dua alasan utama di balik pilihan tersebut. Pertama, status sebagai pengusaha dinilai memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Kedua, pengemudi ojol memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha lain di luar aktivitas mereka sebagai mitra platform transportasi daring.

"Mungkin ada yang ojol tapi dengan nanti didorong statusnya menjadi pengusaha, mereka punya kesempatan untuk usaha-usaha yang lainnya. Artinya sebagian besar mayoritas mendorong setuju untuk ke arah usaha mikro itu. Dan tentunya ini menjadi dasar kita juga untuk betul-betul memperjuangkan gitu," lanjutnya.

Maman mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam memperjuangkan skema yang mendukung perubahan status pengemudi ojol menjadi pelaku usaha mikro.